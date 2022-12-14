В интервью российскому пропагандистскому агентству «РИА Новости» Пушилин заявил, что «все русские города» должны быть «освобождены». «Глава народной республики» оккупированного Донбасса призвал «присоединить» к РФ Одессу и Чернигов, информирует «НБН».

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии росСМИ отметил, что в вопросе этих городов все зависит от «выбора граждан, от решения людей».

По словам спикера Путина, в Кремле «видят непростую ситуацию в Донецке», поэтому российские оккупанты концентрируются на этом. Он напомнил, что приоритетной задачей «спецоперации» является «защита людей» Донбасса.

Ренее Песков высказался о «присоединении» новых украинских территорий к Российской Федерации и озвучил планы оккупантов.