В четверг, 9 февраля, украинский президент Владимир Зеленский находится с визитом в Бросселе. Лидер нации выступил в Европейском парламенте, информирует «НБН».

Депутаты приветствовали главу государства стоя. Зеленский начал свою речь со слов «Слава Украине!» и не смог сдержать слез. Присутствующие в зале ответили ему «Героям слава!».

Далее президент Украины начал говорить о защите от Российской Федерации – самой антиевропейской силы современного мира. Зеленский подчеркнул, что наша страна защищает европейские ценности и европейский образ жизни.

«Мы не полагаемся на слова – мы действуем. Мы не пасуем перед врагом – мы стоим. Мы не теряем время – мы меняемся и меняем», — заявил украинский лидер.

По словам главы государства, впервые в истории Евросоюз отказывает помощь такого масштаба, и побеждающая Украина станет частью ЕС.

Президент завершил свою речь под громкие и продолжительные аплодисменты депутатов. После этого прозвучали гимны Украины и Евросоюза, а Зеленский вместе с главой Европарламента Робертой Метсолой развернул на трибуне флаг ЕС.

Ранее Зеленский выступил в парламенте Великобритании.