Пресс-секретарь ВС ВСУ в эфире национального телемарафона заявил, что американская авиация в первый день прибытия в Украину не будет сразу же приступать к боевой работе. Прежде, чем F-16 начнут вылеты, командование ВСУ должно проанализировать оперативную обстановку на фронте, информирует «НБН».

По словам майора, Украине нужно будет принять ряд мер, подготовить инфраструктуру, чтобы защитники могли эффективно выполнять боевые задачи с использованием западных самолетов.

Представитель Воздушных сил прокомментировал сообщения о якобы прибытии F-16 в следующем месяце. Евлаш призвал украинцев запастись терпением, подчеркнув, что как только будет известно о поступлении американских истребителей на вооружение ВСУ, власти сообщат об их прибытии в страну.

Напомним, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес назвал приоритетные цели для атак Си обороны Украины ракетами ATACMS и истребителями F-16.