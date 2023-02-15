О том, по каким причинам в правительствах некоторых государств изменили свои решения относительно передачи Киеву современной боевой техники, пишет «НБН» со ссылкой на издание «Die Welt».

Например, в Нидерландах обещали отправить в Украину 18 танков «Leopard-2», ранее взятых в аренду с выкупом у ФРГ, и состоящих на вооружении совместного батальона. Однако на запрос журналистов, власти данного государства дали ответ – они не могут направить эти танки в Украину. Также, и правительство Дании аналогично заявило — страна не станет поставлять «Leopard-2» со своих складов.

Отметим, что в соответствии с информацией Die Welt, поставлять Киеву танки «Leopard-2» тоже отказываются в Швеции и Финляндии, так как обе данные страны в ожидании своего вступления в НАТО, но готовы отдать технику после того, как войдут в состав Североатлантического Альянса.

Впрочем, есть и позитивная новость – Дания и Нидерланды, как некое возмещение, пообещали взять на себя определенные затраты, запланированные на восстановление 100 танков «Leopard-1», которые в Германии намерены передать Украине.

Ранее наш информационный портал писал, что Соединенные Штаты Америки могут отправить в Украину партию оружия, ранее перехваченную у Ирана.