Белорусский диктатор вспомнил, что американский лидер в годовщину широкомасштабного вторжения российской армии в Украину намерен посетить Польшу. Лукашенко задался вопросом, почему Байден хочет приехать именно туда.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Белта».

По словам нелегитимного президента Беларуси, он готов принять главу США, если он хочет мира в Украине, в Минске и «серьезно поговорить». Лукашенко убежден, что Путин также приедет в столицу РБ для диалога.

«И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два «агрессора» и «миролюбивый» президент. Почему нет? Ради прекращения войны», — сказал самопровозглашенный белорусский лидер.

В то же время Лукашенко не сомневается, что Байден Минск не посетит, назвав Польшу «гиеной Европы», которая якобы виновна в эскалации войны.

Кроме того, диктатор принялся приглашать в белорусскую столицу и украинского президента Владимира Зеленского, пообещав обеспечить его безопасность.

«А, может, если Байден захочет, и Зеленский сюда прилетит. Не через Варшаву – а прямо через границу. Мы с россиянами обеспечим его спокойный перелет в Беларусь. 40 минут – и он здесь. Из Киева до Минска», — добавил Лукашенко.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об очередной попытке Путина вынудить Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.