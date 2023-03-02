О том, что страна-агрессор разрабатывает относительно новую разновидность военных операций с использованием ядерного оружия, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свобода».

Авторы статьи в «Военной мысли» — первый замкомандующего Ракетными войсками стратегического назначения(РВСН) генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов совместно с экс-полковником Владимиром Лумповым.

Указанные россияне утверждают — «правительство США теряет позиции лидера» в мировом сообществе, а также полагают, что Белый Дом присвоил России звание «главного виновника» в этом. По словам авторов неоднозначной статьи, Вашингтон желает «разгрома» РФ, начав «стратегическую(глобальную) многосферную операцию». Якобы окончательная цель США — ликвидация сдерживающего ядерного потенциала РФ. Кроме того, в статье написано, что в США хотят «военно-политически или физически устранить неугодный режим, при этом сохранив территориальные/сырьевые/ производственные/человеческие ресурсы».

Авторы дали понять, что в ответ на «главное средство и инструмент противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона», в России перешли к созданию так называемой «перспективной формы стратегического применения ВС РФ», которую назвали «операцией стратегических сил сдерживания».

Предполагается, что воплотив данный план в действительности, ВС РФ должно ослабить ПРО США, что позволит не допустить «приземления» баллистических ракет, запущенных из России. Завершающей фазой данной операции, соавторы назвали «неприемлемый ущерб» для США, при помощи оставшегося ЯО РФ.

Ранее мы писали, что в ОК «Юг» предупреждали об угрозе ракетных ударов со стороны Черного моря.