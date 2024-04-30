Госсекретарь США в разговоре с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде в Эр-Рияде рассказал, от чего зависят переговоры с государством-террористом о завершении войны в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

По словам представителя Вашингтона, кремлевский диктатор должен показать свою готовность вести диалог в соответствии Уставом ООН и международным правом. Американское руководство надеется, что президент-агрессор поймет месседж и продемонстрирует искреннее желание сесть за стол переговоров.

Чиновник отметил, что, если Кремль пойдет на такой честный шаг, Штаты примут участие в диалоге. Блинкен надеется, что к этому процессу присоединится и Украина.

Отметим, что официальный Киев требует от Москвы восстановить территориальную целостность Украины и полностью вывести путинские оккупационные войска с ее территорий. При этом в начале месяца представитель АП РФ Дмитрий Песков в очередной заявил, что Кремль готов к диалогу только на своих условиях.