Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью американскому изданию Time заявил, что он не будет финансово поддерживать Украину, пока европейские государства не увеличат размер помощи Киеву до уровня США, информирует «НБН».

Оппонент Байдена поинтересовался, почему Штаты должны платить, если Европа якобы не собирается этого делать. По словам скандального политика, война в Украине больше повлияла на европейские государства, чем на его страну, которую с регионом разделяет океан.

При этом американские журналисты напомнили, что государства Европейского Союза предоставили Украине военную помощь на сумму более 100 миллиардов долларов США с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, руководитель Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал позицию Трампа по Украине, вспомнив о встрече кандидата в президенты США с польским лидером Анджеем Дудой.