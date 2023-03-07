В частности, как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», Подоляк рассказал, что же в действительности произошло с «СП».

Так, по словам советника главы Офиса президента Украины, наша страна не имеет ни малейшего причастия ко взрывам на российских газопроводах «Северный поток». Более того, Украинское государство, по его словам, не имеет никакой информации о каких-либо проукраинских агентах, которые бы могли сделать это.

После обнародованного The New York Times со ссылкой на американские источники информации, Михаил Подоляк опубликовал следующий комментарий:

«Несмотря на то, что я люблю коллекционировать весьма интересные конспирологические теории о правительстве Украины, я должен подчеркнуть, что наша страна не имеет никакого отношения к произошедшему в Балтийском море. Также мы не имеем информации о «проукраинских группах по подрыву». Что произошло с «Северными потоками»? «Они затонули», как говорят в самой России».

Ранее Михаил Подоляк рассказал, какое будущее ожидает Украину, если Киев примет условия России.