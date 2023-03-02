В эфире телеканала «1+1» представитель Офиса Зеленского напомнил, что для завершения войны нужно выполнить три главных условия: предоставить необходимые Украине на данном этапе боев инструменты и решить логистический вопрос, окончательно разгромить оккупационную армию и выйти на границы 1991 года, информирует «НБН».

Подоляк прокомментировал разговоры некоторых западных журналистов и экспертов, которые считают, что для окончания войны Украина должна отдать захватчикам часть своих территорий.

По словам советника главы ОПУ, территориальные уступки РФ не приведут к миру со страной-агрессором, а лишь усугубят ситуацию. Если государство-террорист оставит себе захваченные украинские регионы, в нашей стране будет еще больше антиукраинской пропаганды и мнений о том, что ее нужно поставить на колени.

При таком сценарии россияне продолжат в Украине мутить воду, будут финансировать ультраправые или ультралевые течения, начнут эру политических убийств и терактов. Подоляк подчеркнул, что в случае победы РФ в войне последствия для нашей страны будут катастрофическими.

Ранее советник руководителя ОПУ прокомментировал «мирные планы» с прекращением огня.