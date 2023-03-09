Как передает «НБН«, в своем Telegram-канале политик сообщил, что, как и вся страна, этой ночью его разбудили взрывы, один из которых прозвучал прямо недалеко от его дома.

Также Порошенко сообщил, что нетрудно догадаться, какие мысли возникли у его в голове, так как все украинцы одинаково реагируют на атаки оккупантов. Нардеп уверен, что российский диктатор Владимир Путин должен исчезнуть, а Россия заплатить за каждую жертву и каждую бессонную ночь.

«Самое лучшее, что мы можем сейчас сделать – все свои усилия направить на то, чтобы все российские войска были выведены, а украинская земля очистилась от российской нечисти», — отметил депутат.

Также в своем посте Петр Порошенко рассказал об очередной помощи, которую он предоставил Вооруженным силам Украины.

Ранее Петр Порошенко озвучил пять главных шагов, которые доджна сделать Украина для победы над Россией.