Как информирует «НБН», в эфире Sky News, во время своей поездки на восточный фронт, Петр Порошенко рассказал о формуле победы Украины над российскими захватчиками.

Уже год, как Украина сражается с Россией после полномасштабного вторжения агрессора в нашу страну. О том, что Украинскому государству крайне необходимо для победы над оккупантами, рассказал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Дословно из заявления лидера политической партии «Европейская солидарность»:

«Прежде всего, это оружие, которого у нас достаточно для того, чтобы выстоять и остановить Путина. Но его недостаточно, чтобы провести эффективное контрнаступление и выбросить с украинской земли захватчиков. Далее – это экономические ограничения. Принятое вчера британским правительством и премьером Сунаком решение о санкциях должно остановить способность РФ финансировать войну в Украине. Третьим пунктом формулы победы Украины над Россией является правосудие, военный трибунал для Путина. Четвертым – это финансовая поддержка нашей страны. И последним, пятым пунктом является членство Украины в НАТО».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Порошенко отреагировал на обращение Путина к народу РФ.