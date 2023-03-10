О том, что в соответствии с данными Генпрокуратуры, в 2014-м году президент-предатель неоднократно и незаконно пересекал границу с РФ, помогая «переправить» не менее 20 человек, но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Офиса Генпрокурора Украины.

В частности, незаконную переправку людей Янукович осуществлял при участии собственного начальника службы безопасности, и при немалом содействии представителей правительства РФ. Людей доставляли в Россию как морем, так и по воздуху. При этом, все самолеты и суда, на которых перевозили беглецов, находились в собственности у российской стороны. Кроме того, в то же время, опальный президент активно уговаривал дезертировать и сотрудников своей охраны.

Все эти преступления происходили в феврале 2014-го года, когда Януковича отстранили от власти после массовых протестов, и, спустя несколько дней, тот экстренно покинул Украину, и, естественно, сбежал в РФ.

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