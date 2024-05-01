О том, что в первую очередь «распродажа» касается рекреационных зон, пансионатов и баз отдыха, то есть курортов Приазовья, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как утверждает гауляйтер Денис Пушилин, так он выстраивает перспективные отношения с потенциальными «инвесторами», предлагая «покупателям» брать те или иные пансионаты, земельные участки под их постройку, или же просто обустраивать территорию, без какого-либо узаконивания подобных договоренностей.

Таким образом, сам Пушилин, похоже, не до конца уверен, что ему позволяется беззаконно орудовать на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, поскольку гауляйтер осознает — за каждое преступление будет нестись ответственность, и это отложилось «в голове кремлевского пособника».

Ранее мы писали о том, как коллаборанты «национализируют» частную собственность украинцев по новой схеме.