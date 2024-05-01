О том, что Киев порекомендует отечественным спортсменам, которые планируют поучаствовать в летних «Олимпийских играх» отказаться от какого-либо общения, как минимум, с российскими «коллегами», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное исполняющим обязанности главы Министерства молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным, и опубликованное «Радіо Свобода».

По словам Бедного, такими советами подконтрольное ему ведомство стремится максимально обезопасить наших спортсменов от провокаций, в первую очередь, с точки зрения гарантирования безопасности.

В частности, украинцы не станут жать руку, фотографироваться, стоять рядом, разговаривать, давать совместные интервью или комментировать совместно с россиянами, то есть, фактически перестанут любыми способами общаться с представителями государства-террориста.

Глава Минспорта акцентировал:

И, вообще, желательно делать вид, что их там даже не существует.

Ранее мы писали о том, что аналитики называли вероятное количество медалей, которое Украина получит на парижской «Олимпиаде».