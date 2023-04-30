Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Дмитрию Комарову в рамках спецпроекта «Год. За кадром«.

Глава украинского государства сказал, что для нас война — это пирог. «Ее необходимо разделить на несколько частей, чтобы съесть». Зеленский отметил, что Российская Федерация является очень большим государством, поэтому победить её сразу — это очень сложно, но зато можно разделить войну на несколько частей и в конце прийти к победному результату. Одним из таких «кусочков пирога» Владимир Зеленский назвал Крейсер Москва, который благодаря воинам Вооруженных сил Украины ушел на дно более чем год назад.

Также лидер Украины заявил, что для нас победа — это полные гарантии безопасности. Нужно, чтобы это были гарантии безопасности НАТО или что-то подобное, но главное чтобы они были. Президент отметил, что даже после того, как Украина победит Россию она все ещё будет нашим соседом, поэтому нам нужно сделать все, чтобы обезопасить себя.

Следует напомнить, что ранее Владимир Зеленский рассказал какой была оборона Банковой в первые дни войны.