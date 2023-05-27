Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявления представителя ГУР в эфире «Новий відлік«.

Во время эфира представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о том, что во время операции Русского добровольческого корпуса и «Свободы России» на территории Белгородской области удалось добыть очень важную информацию для нашей разведки.

Юсов отмечает, что, конечно же, подробности касательно этой информации раскрываться не будут по всем известным причинам, но информация является в действительности важной.

По словам Юсова, в ходе рейда РДК и легиона «Свобода России» удалось выяснить, что «король голый», речь идет о силовом аппарате российского диктатора Владимира Путина. Как оказалось, он является вовсе не боеспособным и внутренние удары могут оказать на Путина очень сильное влияние.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Белгородской области вновь неспокойно.