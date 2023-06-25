Об этом пишет «НБН» со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Так, согласно данным телеграм-каналов становится известно, что в ходе мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с их главарем Евгением Пригожиным среди погибших оказались от 13 до 20 человек. Как правило, это все пилоты, которые находились на борту вертолетов и самолетов и были сбиты бойцами частной военной компании «Вагнер».

Стоит отметить, что данные, касательно того, сколько оккупантов погибло в ходе мятежа довольно таки разные. К примеру, телеграм-канал Readovka сообщает о том, что в ходе этого происшествия среди погибших оказалось 15 военных. Это все пилоты вертолётов, а также экипаж сбитого Ил-18, там, по данным канала погибло 8 человек. Кроме того, другие источники сообщают о более, чем 20 погибших, а некоторые вовсе пишут, что в ходе мятежа погибло 13 человек — все пилоты.

Помимо этого, стоит отметить, что в Министерстве обороны РФ данную информацию не стали подтверждать или опровергать, поэтому официальные данные о погибших отсутствуют.

Напомним, ранее Песков рассказал куда пойдет Пригожин.