В эфире «24 канала» Закаев подтвердил, что Кадыров тяжело болен, отметив, что это видно по внешности соратника Путина. По словам политика, сообщения об отравлении главаря чеченских боевиков и о том, где его лечат, — всего лишь предположения, информирует «НБН».

Лидер Чеченской Республики Ичкерия рассказал, что ставленник Кремля последние 15-20 лет «баловался» наркотиками, в результате приема запрещенных препаратов появились побочные эффекты.

Закаев заверил, что Кадыров страдает от проблем с почками, о чем ему стало известно из проверенных источников. Плохое физическое состояние подтверждает лишний вес соратника Путина и то, как он пытается говорить.

Главарь чеченских боевиков в ОАЭ записал два видео, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти и тяжелом состоянии его соратника Адама Делимханова, который проходит лечение за пределами РФ.

Политик объяснил, что эти видео – попытка ставленика Москвы убедить, что он и его «брат» в хорошем физическом состоянии. Однако почерневшая рука Кадырова после медицинских процедур говорит об обратном.

Напомним, в начале месяца российские паблики сообщили, что глава Чечни находится в предсмертном состоянии.