Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российские телеграм-каналы, в том числе и на «Perepichka NEWS«.

Так, с источников становится известно, что в последнее время тема с предсмертным состоянием Кадырова набирает оборотов. Все больше источников пишет о критическом состоянии главы Чеченской республики и о том, что ему скоро «придет конец». Также примечательно, что в последнее время Рамзан Кадыров не появлялся на общие массы, что также добавляет «масла в огонь».

Помимо этого стоит отметить еще и пост одного из сыновей Рамзана Кадырова. Тот в социальных сетях написал, что глава Чечни для него всегда был лучшим примером, а в конце добавил «Да хранит вас Аллах».

Российские источники пишут, что это еще один повод думать о том, что Кадыров в действительности сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Разумеется, что официальных заявлений по этому поводу не было.

Ранее мы писали о судьбе близкого друга Кадырова.