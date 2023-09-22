В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на ТГ-канал Зеленского, Украинское государство и США начнут совместное производство вооружений, в том числе, систем ПВО.

Согласно информации, обнародованной Зеленским, решение о совместном производстве оружия было принято во время встречи с Байденом.

Копродукция в оборонке с США – это историческое событие. Новая промышленная база, новые рабочие места для наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО. Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с США, чтобы производить оружие, — сказал Зеленский.

Также он высказал слова благодарности Конгрессу, подчеркнув, что главное для нашей страны в отношениях с Штатами – прозрачность.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский призвал выдворить РФ из Совбеза ООН.