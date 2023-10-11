Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Согласно озвученной информации, министры обороны двух стран обсудили передачу Воздушным силам Вооруженных сил Украины американских истребителей F-16, а также тренировок наших пилотов на этих самолетах.

В сообщении также говорится, что кроме того были синхронизированы позиции сторон перед предстоящей встречей в формате «Рамштайн» и советом Украина – Североатлантический Альянс.

Напомним, ранее мы уже писали о переговорах Умерова с Ллойдом Остином.