В частности, как пишет «НБН», на обнародованном в Сети видео Кива в ходе интервью российской пропаганде утверждает, что Израиль проиграет эту войну, так как за палестинских боевиков вступятся все мусульманские страны-соседи и не только.

Так, в итоге Кива отметил, что после проигрыша в войне израильтяне будут вынуждены переселяться. И сделают они это, то есть переселятся, на Западную часть Украинского государства, заняв такие области, по словам беглого экс-нардепа, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и даже Хмельницкую области.

Более того, предатель нашей страны почему-то уверен, что он все же когда-то сможет вернуться в Украину. Причем не просто вернуться, а в виде власти, и отдаст вышеперечисленные земли евреям.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Кива опозорился очередным фейком о Буданове.