Как сообщает «НБН» со ссылкой на арабскую службу издания Sky News, сегодня, 19 октября, экстремисты «Хезболлы» могли осуществить атаку на резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как стало известно, сегодня серия взрывов прогремела в Кесарии, Хайфе и Кармеле: три дрона-камикадзе «Хезболлы» пересекли воздушное пространство государства Израили.

В частности, на территории Кесарии, где находится резиденция главы израильского правительства (расположена на побережье Средиземного моря), один из беспилотников угодил в здание, однако пострадавших, к счастью, нет.

Кроме того, в штабе Нетаньяху отказались раскрыть местонахождение премьер-министра, но уточнили — момент удара высокопоставленный чиновник с супругой отсутствовали в резиденции.

Ранее наш информационный портал писал о том, что США ввели дополнительные санкции против Ирана из-за нападения на Израиль.