Очередную порцию пропагандистского бреда о начальнике украинской разведки Кива выдал в своем Telegram-канале. Бывший народный депутат заявил, что интервью с Будановым смонтировали при помощи искусственного интеллекта, информирует «НБН».

По словам путиниста, в Украине «оцифровали мертвого человека» и с помощью монтажа взяли у него интервью, чтобы якобы показать, что глава ГУР МОУ жив и здоров.

Одиозный политик считает, что главе государства Владимиру Зеленскому «чужды» православные традиции и он «устроил шоу», несмотря на то, что якобы недавно было 9, а скоро будет 40 дней со дня «смерти» Буданова.

Напомним, что глава украинской разведки потроллил российских пропагандистов, которые выдают фейки о ликвидации высшего военного командования.