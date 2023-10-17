Как информирует «НБН», об этом украинский лидер заявил во время своего вечернего видеообращения, обнародованного в социальных сетях.

В часности, Зеленский поблагодарил всех, кто воюет и осуществляет работу ради Украины, всем, кто оказывает помощь. Однако особую благодарность президент высказал Штатам, подчеркнув, что все договоренности с Байденом выполняются, причем очень точно. «Ракеты ATACMS себя показали», — отметил глава Украинского государства.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что пропагандистские ресурсы РФ заявили об ударе ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому в Бердянске, подчеркнув, что это был самый серьезный удар за все время «СВО».