Как информирует «НБН», об этом говорится в материале авторитетного издания Bloomberg.

В частности, утверждается, что чиновник Минфина США проведет переговоры со своими коллегами из Турции, в ходе которых американский представитель напомнит, и даже будет настаивать на том, чтобы турецкая сторона выполнила односторонние санкции США в отношении целого ряда организаций из РФ, а также финансовой деятельности ХАМАС.

Как известно, в минувшем месяце американский Минфин расширил список санкционных лиц в Турции, которые, согласно его словам, были прикрытием для группировки ХАМАС, признанной Евросоюзом и Америкой террористической организацией.

Вашингтон также наложил экономические ограничения в отношении десятка турецких фирм и некоторых лиц за то, что они управляли инвестиционным портфелем от имени ХАМАС или же оказывали РФ помощь в уклонении от санкций.

Также США предупреждали целый ряд турецких компаний о возможных санкциях, которые могут нарушить их связи с западной финансовой системой.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Бореель намерен сообщить дату объявления Евросоюзом 12 пакета санкций против РФ.