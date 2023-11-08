О том, что уже на следующей неделе, в ЕС намерены объявить о введении 12-го пакета антироссийских санкций, предусматривающих запрет на оборот алмазов из РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля, опубликованное в Financial Times.

Как стало известно, новым пакетом будет введен глобальный стандарт для сертификации необработанных и полированных алмазов, и данный процесс даст возможность всем торговцам распознавать драгоценные камни, ввезенные из РФ (только в 2021-м году казна страны-агрессора получила от продажи алмазов около $4 млрд). Кроме того, появятся обновленные запреты касательно импорта и экспорта различной российской продукции, не исключая внедрения мер по ужесточению эффективности регулирования цен на нефть из РФ. Также, данный пакет санкций затронет организации из третьих государств, помогающих России обходить ограничения.

Ранее мы писали о том, что Боррель сравнил Путина со Сталиным и объяснил, почему Евросоюз не должен медлить с помощью Украине.