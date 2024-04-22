Глава Турции 20 апреля в президентском офисе в Стамбуле встретился с главой политического бюро боевиков ХАМАСа Исмаилом Ханией, с которым обсуждал способы достижения прекращения боевых действий в секторе Газа и доставку гуманитарной помощи, информирует «НБН».

Как пишет издание Kreschatic, руководитель израильского внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети Х отреагировал на попытку Эрдогана зарекомендовать себя посредником в конфликте между Израилем и террористами ХАМАСа.

Кац опубликовал фотографию, на которой турецкий лидер и Хания обмениваются рукопожатиями. Израильский дипломат написал, что турецкому лидеру должно быть стыдно, напомнив, что палестинские террористы устраивали массовые убийства, насиловали, сжигали младенцев и оскверняли трупы.

Фото – twitter.com/Israel_katz

Напомним, глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант назвал условие для окончания наземной операции в секторе Газа.