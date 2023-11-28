Как информирует «НБН», в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты разрабатывают дальнобойное оружие для того, чтобы применять его в войне против оккупантов РФ.

Верховный главнокомандующий ВСУ добавил, что он провел сегодня, двадцать восьмого ноября, совещание с главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Как подчеркнул Зеленский, совещание оказалось оптимистичным.

Дословно из озвученного Зеленским заявления:

Мы готовим, в том числе, хорошие дальнобойные вещи, чтобы захватчики РФ чувствовали украинскую силу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский анонсировал предоставление Украине кораблей для охраны.