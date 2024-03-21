О том, кто из украинцев может рассчитывать на избежание отключения, взимания задолженностей и штрафов, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабинета Министров Украины.

В частности, даже при немалых долгах за «коммуналку», не должны лишать услуг несколько категорий потребителей, помимо тех граждан, кто проживает на оккупированных территориях/в регионах, где продолжаются активные боевые действия, и это:

семьи с 3-мя и более приемными детьми;

детские дома семейного типа;

жители квартир/домов, чье состояние здоровья и процесс жизнедеятельности зависят от стабильной работы медтехники;

многодетные семьи;

особы с инвалидностью 1-й и 2-й группы;

домовладения, в которых ухаживают за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечья в детстве.

Ранее мы писали о том, что в Госстате показывали, как выросла тарификация различных коммунальных услуг в течение года.