Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ТСН

Кремль, вероятно, поручил Лукашенко активизировать деятельность на границе, чтобы создать иллюзию угрозы и тем самым заставить Украину рассредоточить свои силы.

По данным белорусской оппозиции, Лукашенко уже начал перемещение военной техники и личного состава в Гомельскую область. Речь идет о переброске нескольких вертолетов и от одной до двух тысяч солдат. Однако эти действия больше напоминают показушные маневры, чем подготовку к реальной атаке.

Основная цель, по мнению экспертов, – это вынудить украинские войска переориентироваться с оперативных задач, например, в Курской области, на оборону границы с Белоруссией.

Кроме того, на границе с Украиной были размещены белорусские ракетные системы залпового огня «Полонез». Это вооружение может представлять потенциальную угрозу, так как способно наносить удары по территории Украины. Однако их число ограничено, и на данный момент они использовались лишь в ходе учений. Эффективность этих систем в условиях реального боевого конфликта остается под вопросом.

Развертывание белорусской авиации и средств ПВО вблизи украинской границы также подтверждает стремление Лукашенко создать напряженность в регионе. После недавнего заявления о размещении значительной части армии вдоль границы с Украиной, эти шаги выглядят как попытка показать лояльность Москве и продолжить политику провокаций.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лукашенко обвинил Украину в использовании «польских наемников» в операции на Курщине.