Украинский лидер в ходе совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен высказался о возможной встрече с 45-м президентом США. Зеленский рассказал об ожиданиях от этих переговоров, сообщает «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам главы государства, он надеется, что встреча с бывшим главой Америки состоится, так как ему хотелось бы понять позицию республиканца относительно окончания войны в нашей стране.

Отметим, что на следующей неделе гарант прибудет в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Также в ходе визита Зеленский представит главе государства Джо Байдену план победы Украины. С документом также ознакомят Трампа и Харрис, которые будут бороться за президентское кресло.

Напомним, как сообщила Урсула фон дер Ляйен, Европейская комиссия выдаст Украине кредит на 35 миллиардов евро. Зеленский рассказал, на что Киев будет тратить эти средства.