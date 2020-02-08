В Украине снова потеплеет, опять придет весенняя погода: прогноз на выходные
По прогнозам синоптиков на выходные 8 и 9 февраля в Украине еще продолжится морозная и сухая погода, с понедельника 10 февраля начнет поступать более теплый воздух из западной Европы.
Об этом сообщат НБН со ссылкой на hvylya.net.
Уже в воскресенье на части правобережной Украины начнется повышение температуры воздуха.
8 февраля в Крыму и Приазовье еще возможен местами небольшой снег, на дорогах скользко. Ветер в основном северо-западный 5-10 м/с. В остальных регионах Украины сухо и морозно.
В северных и восточных областях еще холодно при температуре от 10 до 15° мороза ночью и до -3° днем.
В западных регионах Украины ночная температура с минусом 7-9° днем поднимется до 0°.
В Киеве в субботу без осадков. Температура от 7 до 9 градусов мороза ночью до 0° днем.
Воскресенье в столице пройдет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-6 ° мороза, днем 1-3 ° тепла.
Потепление придет в первую очередь на запад Украины, в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Винницкую и друге области, где температура днем поднимется до +5°.
Ранее сообщалось о том, что Украину накрыла серьезная непогода.