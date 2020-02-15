Телефон взорвался в руках: пользование смартфонами становится опасным

В Волгограде в руках у подростка взорвался мобильный телефон.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Полицейские проводят проверку по факту взрыва гаджета в руках 11-летнего парня.

Известно, что подросток собирался в школу и, как всегда, положил мобильник в карман брюк. Спустя некоторое время, он почувствовал, что устройство сильно нагрелось. Школьник достал телефон из кармана, и в этот момент он взорвался и загорелся прямо в руках мальчика. С ожогом кистей рук подростка госпитализировали.

Полиция пока не уточнила, какой именно марки и модели был телефон, но журналисты выяснили, что прибор был произведен в Китае.

Это далеко не первый случай, когда взрываются или возгораются мобильные устройства. Подобное событие произошло также в Волгограде в январе. Тогда у местного жителя взорвался телефон, находившийся в кармане куртки, висевшей на вешалке. Куртка загорелась. Хозяин смартфона не пострадал, н вещь была испорчена.

Ранее сообщалось о том, что у жителей Донбасса массово проверяют мобильные телефоны.