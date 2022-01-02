После праздников остается много еды, которая быстро портится. Кроме того, много домашних блюд уже на второй день становятся опасными для здоровья.

По словам кулинарного эксперта проекта о ресторанах «На ножах» Алекса Якутова, самое главное правило в этом вопросе – правильное хранение еды, пишет «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Лучше всего класть продукты в контейнеры, которые откачивают кислород. В такой таре еда «проживет» на несколько дней дольше.

Говоря о хранении излюбленного украинцами «Оливье», эксперт подчеркнул, что салат заправленный магазинным майонезом можно кушать 24 часа, если в блюдо добавлен соус домашнего приготовления его категорически нельзя оставлять на потом.

Лучше не заправлять все сразу, а нарезать для блюда все ингредиенты и хранить их в разных боксах. Салат сможет «прожить» несколько дней в холодильнике и не будет опасным для здоровья.

Якутов признался, что он сразу выкидывает заправленные овощные салаты, поскольку они текут и становятся невкусными.

По словам эксперта, мясо можно хранить от 1 до 3 дней, при условии, что оно было правильно приготовлено. Гарнир к нему в виде пюре лучше съесть в течении дня. Говоря о рыбе, специалист объяснил, что готовую рыбу можно отправить в холодильник на 24 часа, а копченые продукты на несколько суток.

Также сутки можно хранить отварные вареники, которые можно реанимировать с помощью жарки на сковороде. Столько же можно держать в холодильнике фаршированные яйца.

Якутов напомнил, что домашние соусы можно хранить не больше 12 часов, если в соус добавлен сырой желток ешьте его в течении нескольких часов после приготовления. За такой же промежуток времени нужно употребить в пищу домашний торт или десерт с кремом.

Ранее стало известно, действительно ли майонез в праздничных блюдах становится главной причиной тяжести в желудке после застолья.