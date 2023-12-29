Диетолог советует в период праздников пить больше воды. Это поможет уменьшить желание есть и улучшит пищеварение. Также стоит включить в меню воду с лимоном, гранатом или калиной и несладкий узвар, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу эксперта.

На праздничный стол часто ставят салаты с майонезом, холодец, жареную домашнюю колбасу, сладости с кремом или сгущенкой. По словам Скиталинской, жареные блюда и такие десерты почти моментально доведут организм до состояния сахарного диабета второго типа.

Нутрициолог советует тушить или запекать еду на праздник, а на десерт готовить домашний зефир, желе, вареники с вишнями или штрудель.

Эксперт напомнила о важности употребления клетчатки, которая помогает выводить все лишнее – сахар, жир, алкоголь. Она содержится вовощах, зелени, крупах, ягодах, фруктах и бобовых. Если у вас проблемы с кишечником, эти продукты лучше тушить или запекать.

Диетолог не рекомендует пить крепкий алкоголь. По ее словам, спиртное во время застолья станет дополнительным стрессом для мозга и печени. Если вы не намерены отказать себе в бокале, выбирайте сухое вино, употребление которого чередуйте с водой.

Напомним, диетолог рассказала, как питаться зимой, чтобы не набирать лишние килограммы.