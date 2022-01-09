Мужчина делал фотографии зимнего леса. На одном из кадров он запечатлел «трехглавого» оленя с раскидистыми рогами. Животное с заснеженной опушки смотрит прямо в объектив Якайтиса.

Невероятный снимок – не результат умелого владения Photoshop, а случайная сцена с оптической иллюзией. Мужчина сделал фотографию, которая захватила воображение пользователей Сети, информирует «НБН» со ссылкой на mymodernmet.com.

Фотограф оказался в нужном месте и в нужное время, благодаря чему он получил редкий кадр. Мужчина рассказал, что в лесах Литвы следовал за оленями. В какой-то момент он встретил троих животных, которые шли друг за другом по заснеженной тропе.

Якайтис решил сфотографировать их. Звук затвора камеры привлек внимание оленей, которые подняли одновременно повернули головы, после чего исчезли в лесу. В результате на снимке получился фантастический трехглавый олень.

Напомним, что ранее в Сети показали фотографии уникальных животных из зоны отчуждения в Чернобыле. Фотографы смогли запечатлеть редких представителей чернобыльской фауны, удивив пользователей соцсетей.