Парикмахер из Австралии выложила в своем TikTok видео с лайфхаками, которые пригодятся каждой девушке. Стилист раскрыла несколько секретов, как дольше сохранять шевелюру чистой.

По ее словам, частое мытье волос вредит коже головы и прядям. Чтобы как можно дольше волосы сохранялись чистыми, их нужно промывать шампунем дважды. Также важно тщательно смывать кондиционер, бальзам или маску, которые оставляют на прядях жирный след, утяжеляя их и лишая объема, информирует «НБН».

Парикмахер напомнила, что нужно своевременно мыть резинки и расчески, на которых собирается жир и грязь. Внешний вид волос будет портиться, если их расчесывать грязным гребнем.

Стилист указала на распространенную ошибку – выбирать хлопковые наволочки на подушки для сна. По ее словам, лучше отдать предпочтение наволочкам из атласа, которую стоит не забывать менять каждую неделю.

Отметим, что ранее ученые провели исследование относительно того, как цвет волос человека влияет на продолжительность его жизни. Специалисты выяснили кто будет жить дольше – светловолосые люди или обладатели темных прядей.