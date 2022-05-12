Стало известно о планах российских оккупантов по югу Украины. В частности, речь идет о Херсонской области.

Как информирует «НБН», в сводке ОК «Пивдень» говорится, что войска Российской Федерации начали подготовку к захвату территории всей Херсонской области.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Вражеские силы на территории Николаевской, а также Херсонской областей продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже. Согласно имеющимся данным, агрессор готовится к захвату территории всей Херсонской области под собственный контроль. Враг подтягивает ресурсы, восстанавливает технические мощности, а также осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ».

Касательно Николаевского направления, известно, что там продолжаются обстрелы со стороны вражеских сил реактивными системами залпового огня. Причем, обстреливаются как позиции ВСУ, так и промышленные районы города. Агрессор продолжает разрушать инфраструктуру и давить на мирное население психологически.

Кроме того, отмечается, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море никаких изменений не потерпела. Угрозы сохраняются и по настоящее время.