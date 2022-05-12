В интервью российскому правозащитнику и оппозиционеру Марку Фейгину советник главы Офиса президента Украины выразил мнение, что Си Цзиньпин, сделал заявление о поддержке территориальной целостности Украинского государства, признал нашу победу в войне с РФ, информирует «НБН».

Арестович обратил внимание на то, что глава Китая редко делает подобные громкие высказывания., в особенности внешнеполитические. Это свидетельствует о тщательно взвешенном решении президента КНР публично признать, что Украина способна вернуть Донбасс и Крымский полуостров.

Представитель Офиса Зеленского отметил, что китайцы не любят проигравших, но еще больше не любят тех, кто обманывает, а потом проигрывает, как это сделал кремлевский диктатор Владимир Путин.

Напомним, что с начала вторжения путинских войск в Украину Си Цзиньпин в разговорах с коллегами из других стран давал понять, что события в Украинском государстве не в интересах его страны. Китайский президент заявлял на переговорах с Джо Байденом, что он не хочет видеть украинский кризис. Также глава КНР поддержал Украину в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.