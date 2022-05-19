Когда вы решите купить чугунную сковороду, вы быстро обнаружите преимущества этих чрезвычайно прочных помощников на кухне.

Чугун хорошо держит тепло

Одним из лучших свойств чугуна является его способность долго удерживать тепло. Когда чугунная сковорода имеет правильную температуру, она долго остается горячей. Если вы ищете хорошую сковороду для стейков и другого мяса, лучше всего купить чугунную сковороду.

Чугунные сковороды долговечны

Чугун настолько прочен, что 100-летняя сковорода до сих пор без проблем может использоваться сегодня. Чего нельзя сказать об обычной сковороде с антипригарным покрытием, которая проявляет признаки использования уже через несколько месяцев. Чугунная сковорода практически не поддается разрушению. Таким образом, покупка будет радовать вас долгие годы.

Предотвращает пригорание пищи

Некоторые думают, что в чугунной сковороде еда всегда прилипнет. Это действительно миф. Обычная сковорода, которая сделана из алюминия, очень хорошо проводит тепло. Если поставить ее на огонь, тепло будет распределяться неравномерно. Это так называемые «горячие точки», обеспечивающие пригорание пищи.

В случае с чугунной сковородой это не так. Чугун плохо проводит тепло, но хорошо удерживает его. Поэтому сначала дайте сковороде нагреться. Тепло распределяется равномерно, и вы предотвращаете пригорание пищи в чугунной сковороде.

Чугун подходит для всех источников тепла

Используемый источник тепла влияет на тип посуды, которую можно использовать. Многие сковородки не могут быть использованы на любой плите или духовке. Упростите задачу с помощью чугунной сковороды. Чугунная сковорода подходит для всех источников тепла.

Вы можете использовать чугунную сковороду на таких плитах, как:

индукционная;

электрическая;

керамическая;

газовая.

А поскольку чугун способен выдерживать высокие температуры, такую сковороду можно легко поместить в духовку.

Почему чугунные сковороды должны быть на каждой кухне

Приготовление при высоких температурах

Чугун может сильно нагреваться. Гораздо сильнее, чем обычная сковорода. Это большое преимущество. Потому что чем горячее сковорода, тем быстрее наступит реакция Майяра – эта аппетитная румяная корочка. Качество, которое порадует любого страстного повара. Поэтому чугунные сковороды идеально подходят для обжаривания мяса или запекания овощей.

Легко очистить

Чугунная сковорода легко моется. Просто используйте немного воды и мягкую губку для мытья посуды. Если сковорода очень грязная, вы также можете использовать немного жидкости для мытья посуды. После очистки капните каплю масла на сковороду и протрите бумажным полотенцем. После этого ваша сковорода полностью готова к следующему использованию.

Готовьте здоровее

Обычные сковороды с антипригарным покрытием имеют химическое покрытие, предотвращающее пригорание пищи. Например, много говорилось о «вредном» тефлоновом покрытии сковородок. Поэтому в настоящее время используются другие антипригарные материалы. Но как бы там ни было, остается химический слой, который не выдерживает высоких температур и быстро повреждается.

С другой стороны, чугунная сковорода чистая и не имеет химических покрытий, разработанных в лаборатории. Смазывая сковороду после использования небольшим количеством растительного масла, вы обеспечиваете наилучшее натуральное антипригарное покрытие.

Поэтому для чугунной сковороды требуется гораздо меньше масла, чем для сковороды из алюминиевого или стального листа. Небольшого количества масла достаточно для равномерного приготовления без пригорания. Это намного здоровее.