Состоялся первый в истории матч НБА в Париже (видео)

В истории НБА прошел первый матч в Париже, он состоялся на «Аккорхотелс Арене».

В роли пионеров выступили команды «Шарлотт Хорнетс» и «Милуоки Бакс».

Матч завершился победой номинальных гостей из Милуоки – 116:103.

Отметим, что на последний перерыв команды ушли при равном счете – 78:78. Но заключительную четверть сильнее провели баскетболисты «Бакс» – 38:25.

Добавим, что свидетелями данного противостоянии стали игроки «Пари Сан-Жермен» Тьяго Силва, Неймар, Мауро Икарди, Килиан Мбаппе и Марко Верратти.

Великолепная пятерка

Килиан Мбаппе встретился со своим соотечественником — защитником "Шарлотт" Николя Батумом

А перед стартом поединка игроки «Милуоки» и «Шарлотт» посетили домашнюю арену ПСЖ — «Парк де Пренс».

🆕⚽️🏀 #PSGxJordanLe @PSG_inside et @Jumpman23 lancent un nouveau maillot et une collection lifestyle qui joue sur les codes du foot et du basket 🔥🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/9D1unZsAuk

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2020

По материалам: lb.ua