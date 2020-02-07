Месси поставил ультиматум: увольнение президента «Барселоны» и Хави – главный тренер, — СМИ

Лионель Месси

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, после конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем, хочет, чтобы в структуре клуба произошли существенные изменения.

Аргентинец желает, чтобы нынешний президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ушел в отставку, а на его место по итогам выборов пришел новый функционер, сообщает El Chiringuito TV.

🔴🔵 PLAN MESSI EN EL BARÇA 🔒.ELECCIONES ➡️ XAVI, ENTRENADORTe lo estamos contando en #JUGONES. pic.twitter.com/WLt0OeWhJX

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 6, 2020

Кроме того, Лео хочет, чтобы главным тренером команды стал экс-партнер Месси по «Барсе» Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд».

Жозеп Бартомеу (в центре) передает ответный привет Лео?

Сейчас с каталонцами работает Кике Сетьен, который возглавил «Барселону» 14 января после увольнения Эрнесто Вальверде. И вчера «блаугранас» впервые при новом наставнике проиграли официальный матч – на стадии 1/4 финала Кубка Испании «Барса» проиграла на выезде «Атлетику» (0:1) и вылетела из розыгрыша Кубка.

Ранее Месси гневно отреагировал на слова Абидаля о игроках «Барселоны». Также испанская пресса пишет, что в конфликте капитана и функционера Бартомеу принял сторону Абидаля.

По материалам: lb.ua