Усик вновь травмировался: бой украинца откладывается

Александр Усик

Запланированный на март поединок украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО), откладывается и состоится не раньше мая, сообщил со-промоутер украинца Эдди Хирн.

Александру мешает вернуться на ринг травма.

Александр Усик и Дерек Чисора

«Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью», — цитирует Хирна sport.znaj.ua.

По материалам: lb.ua