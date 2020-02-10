Усик вновь травмировался: бой украинца откладывается

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Усик вновь травмировался: бой украинца откладывается

Александр Усик

Запланированный на март поединок украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО), откладывается и состоится не раньше мая, сообщил со-промоутер украинца Эдди Хирн.

Александру мешает вернуться на ринг травма.

Усик вновь травмировался: бой украинца откладывается

Александр Усик и Дерек Чисора

«Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью», — цитирует Хирна sport.znaj.ua.

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По материалам: lb.ua


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