«Динамо» потребовало от УАФ объяснений из-за решения по матчу с «Ворсклой»

Киевское «Динамо» на официальном сайте опубликовало письмо в адрес Украинской ассоциации футбола (УАФ), в котором потребовало разъяснений о решении руководящего органа допустить на матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Ворскла» исключительно детей из спортивных школ в возрасте до 14 лет, не затрагивая общеобразовательные учебные заведения.

В свою очередь, «Динамо» намерено воспользоваться регламентом соревнований, в котором упоминается, что матч с «Ворсклой» (который должен пройти при пустых трибунах) имеют право посетить «дети в возрасте до 14 лет из школ и/или футбольных академий».

«Обращаю ваше внимание, что УАФ до сих пор не разработан механизм реализации требований пункта «е» ст. 26 Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности.

В соответствии с указанной нормой, считаем необходимым получить официальное объяснение, по какой причине Комитетом ограничено права учеников и педагогов общеобразовательных школ Киева, хотя в Регламенте четко указано право посещения матча учениками школ и/или футбольных академий», — говорится в письме, подписанном вице-президентом клуба Андреем Мадзяновским.

Клуб также обратил внимание на другой пункт письма УАФ, согласно которому «Динамо» обязали предоставить списки детей и сопровождающих их лиц.

«Отдельно прошу разъяснить требование Комитета получить в распоряжение личные данные детей и педагогов, что противоречит норме ч. 2 ст. 184-2 Кодекса про административные правонарушения Украины».

Напомним, матч с «Ворсклой» киевский клуб обязан проводить при закрытых трибунах из-за расистского скандала, спровоцированного действиями фанатов на выездном матче с «Шахтером» в ноябре 2019 года.

Матч «Динамо» – «Ворскла» состоится в субботу, 22 февраля. Начало матча — в 17:00.

По материалам: lb.ua