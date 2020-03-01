Голкипер французского «Гренобля» рассмешил болельщиков глупейшим автоголом (видео)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Голкипер французского "Гренобля" рассмешил болельщиков глупейшим автоголом (видео)

Брис Мобле
В рамках 27-го тура французской Лиги 2 встретились соседи по турнирной таблице «Кан» и «Гренобль».

Матч завершился победой «Кана» 2:0.

Многое решилось к 18-й минуте, когда при счете 1:0 вратарь гостей Брис Мобле отметился одним из глупейших автоголов в футболе.

Брис, по-видимому, пребывая под впечатлением пропущенного гола минутой раньше с пенальти, не нашел ничего лучшего, чем просто забросить руками мяч в собственные ворота.

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Bad week — Grenoble keeper Brice Maubleu pic.twitter.com/3QIzSG6yuQ

— Left Field Podcast (@leftfield_pod) February 29, 2020

По материалам: lb.ua


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