Моуриньо поработал волонтером, доставляя товары пожилым людям в Лондоне (фото)

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо во время вынужденного перерыва в Английской Премьер-Лиге принял участие в борьбе с пандемией коронавируса.

57-летний португальский специалист стал волонтером благотворительной организации, которая специализируется на помощи пожилым людям — Age UK.

Моуриньо помог собирать и разносить предметы первой необходимости пожилым людям, которые наиболее уязвимы коронавирусом, в административном округе Лондона с символичным названием «Энфилд».

Жозе Моуриньо

В Великобритании зафиксирован 5 741 случай заражения COVID-19. 282 человека умерли.

По материалам: lb.ua