Моуриньо поработал волонтером, доставляя товары пожилым людям в Лондоне (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо во время вынужденного перерыва в Английской Премьер-Лиге принял участие в борьбе с пандемией коронавируса.

57-летний португальский специалист стал волонтером благотворительной организации, которая специализируется на помощи пожилым людям — Age UK.

Моуриньо помог собирать и разносить предметы первой необходимости пожилым людям, которые наиболее уязвимы коронавирусом, в административном округе Лондона с символичным названием «Энфилд».

Моуриньо поработал волонтером, доставляя товары пожилым людям в Лондоне (фото)

Жозе Моуриньо

В Великобритании зафиксирован 5 741 случай заражения COVID-19. 282 человека умерли.

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По материалам: lb.ua


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