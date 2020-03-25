Восемь клубов Английской Премьер-Лиги выступают против участия «Манчестер Сити» в следующем сезоне Лиги Чемпионов

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Восемь клубов Английской Премьер-Лиги выступают против участия "Манчестер Сити" в следующем сезоне Лиги Чемпионов

Владелец "Челси" Роман Абрамович (слева вверху) и по часовой стрелке — вице-президент МЮ Эдвард Вудворт, владелец "Ливерпуля" Джон Генри и президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви

Восемь клубов Английской Премьер-Лиги написали совместное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) для того, чтобы не допустить участия «Манчестер Сити» в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов, сообщает Daily Mail.

Из верхней части турнирной таблицы АПЛ это заявление подписали все клубы, за исключением «Шеффилд Юнайтед» и, собственно, «МанСити», уточняет издание.

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Клубы, среди которых «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» считают, что «Манчестер Сити» будет пытаться продлить сроки касательно рассмотрения апелляции из-за ситуации с коронавирусом, и таким образом это позволит «горожанам» принять участие в следующем розыгрыше турнира.

Все 8 клубов категорически против такого решения.

Напомним, в UEFA решили исключить «Манчестер Сити» из еврокубков на следующие два сезона, из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Клуб с «Этихад» уже подал апелляцию.

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По материалам: lb.ua


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