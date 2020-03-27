Игрок сборной Украины заболел коронавирусом

Вячеслав Бобров

Баскетболист сборной Украины и испанской «Фуэнлабрады» Вячеслав Бобров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в Instagram сообщил сам украинец, отметив, что он уже излечился, пока ждал результатов теста, хотя и находится в больнице в Киеве.

Сам баскетболист предполагает, что мог заразиться по пути в Украину из Испании.

Отметим, что с началом карантина в Испании «Фуэнлабрада» отпустила своих игроков домой, поэтому Бобров вернулся в Украину.

Добавим, что в 20 матчах нынешнего сезона в майке «Фуэнлабрады» украинец в среднем проводил на площадке 19 минут, набирал 7,6 очка и делал 3,2 подбора.

По материалам: lb.ua